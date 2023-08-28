Москва, 28 августа, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Импичмент в отношении действующего президента США Джо Байдена действительно возможен, но ближе к весне, когда начнутся праймериз. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулёв.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил, что собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос об импичменте президента Байдена. По его мнению, процедура импичмента стала бы закономерным шагом. Он также добавил, что семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции».

Рогулёв отметил, что планы по отстранению Байдена от должности президента давно появились у республиканцев, а судебные разбирательства вокруг семьи действующего главы только способствуют возможному импичменту.

«Об импичменте разговоры идут давно, это план республиканцев. Они планомерно работают в этом направлении. Они выжидают момент, чтобы этот импичмент сыграл свою роль, чтобы нанёс наибольший ущерб Байдену. Зачем из пушки по муравьям стрелять за год? Праймериз начнутся весной, вот тогда и пойдёт импичмент», — пояснил профессор.

По его мнению, сейчас ещё не настало время для начала процедуры обвинения, тем более что очевидные улики есть против сына Байдена. В отношении же самого президента есть сомнения о достаточном количестве информации, а потому из-за спешки импичмент может не состояться в ближайшее время.

«Важно выстрелить тогда, когда этот выстрел будет иметь наибольший эффект. Импичмент сейчас демократы не допустят, Сенат не проголосует. Они (республиканцы — прим. ред.) будут проводить тогда, когда начнутся слушания, начнут вызывать свидетелей, растянут этот момент, начнутся праймериз. А сейчас всё ещё может забыться и закончиться», — подытожил Рогулёв.

Как сообщало ИА Регнум, ряд республиканцев в палате представителей Конгресса США предложили начать процедуру импичмента уже в сентябре. Так член палаты представителей США, республиканец от штата Южная Каролина Ральф Норман заявил, что уже сейчас собрано достаточно доказательств не только для начала разбирательства, но и чтобы объявить импичмент Байдену. Однако далеко не все республиканцы уверены в своевременности такого серьёзного шага, отмечая, что, наоборот, пока нет очевидных улик тяжёлого преступления или нарушения.

Ранее член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс одобрить расследования по импичменту Байдена. Таким образом конгрессмен прокомментировала заявление экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что глава Белого дома причастен к коррупции, а также к его отстранению от должности.

В 2017 и 2018 годах сын Байдена — Хантер — не заплатил налогов на сумму более $100 тыс., что грозило тюремным сроком в 12 месяцев по каждому из пунктов обвинений. Байдена-младшего также обвинили во владении оружием в период злоупотребления запрещёнными препаратами.

Председатель комитета по надзору и отчётности палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Джеймс Комер при этом заявил, что минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена, чтобы скрыть факты использования служебного положения его отцом.

Ранее в США опубликовали меморандум о банковских документах, согласно которым семья Джо Байдена в период, когда он находился на посту американского вице-президента, получала миллионы долларов от зарубежных источников, включая олигархов из России, Казахстана и с Украины.