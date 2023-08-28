Москва, 28 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили увеличить размер материнского капитала в России на первого ребёнка до 756,7 тысяч рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на копию соответствующего законопроекта и пояснительную записку к нему.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Отмечается, что проектом закона предлагается внести изменение в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Согласно законопроекту, размер материнского капитала с 1 февраля 2024 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребёнка и 1 млн рублей — на второго ребёнка, а также на третьего ребёнка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

Депутаты полагают, что принятие данного законопроекта будет способствовать оказанию реальной дополнительной помощи семьям, созданию условий для развития и воспитания детей, это окажет положительное влияние на демографическое развитие в России.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому требуется принимать дополнительные меры для перелома демографической ситуации, в том числе поддержать семьи. Путин напомнил, что в регионах запустили программы по повышению рождаемости. Президент поручил правительству оказать поддержку по этому вопросу. Российский лидер отметил, что нужно поддерживать семьи, будущих мам, традиционные ценности. Он также призвал объединить усилия государства и религиозных конфессий для кардинального изменения ситуации.

Президент России поручил обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребёнком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет. Данное поручение необходимо выполнить до 1 октября 2023 года. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В мае 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тяжёлом положении в стране с точки зрения демографии. Он отметил, что меры, которые приняли для повышения рождаемости, не дали желаемых результатов.

Песков объяснил падение рождаемости в России демографическими ямами, связанными с Великой Отечественной войной и с 90-ми годами.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение палаты проект закона о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, которые прожили в браке более 10 лет и имеют детей. Отмечается, что просторные комфортные дома и современная малоэтажная застройка позволят семьям расширяться, данная инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы.