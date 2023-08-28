Энергодар, Запорожская область, 28 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Украинский беспилотник нанёс удар по зданию военно-гражданской администрации города Энергодара Запорожской области, сообщил 28 августа председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, удар беспилотным летательным аппаратом по зданию военно-гражданской администрации был нанесён около 10:00 мск.

«Предварительно, погибших и пострадавших нет», — написал он.

Сотрудники администрации были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 августа в районе подмосковных Люберец силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник, летевший к Москве. Попытка теракта со стороны киевского режима была пресечена в 4:30 мск.

Над Крымом 28 августа были уничтожены два беспилотника самолётного типа. Дроны уничтожены над территорией полуострова дежурными средствами противовоздушной обороны.