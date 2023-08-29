Новосибирск, 29 августа, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Сибирские учёные продемонстрировали свои лучшие достижения в рамках пресса-тура по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного маршрута, созданного по инициативе «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий. Одомашненные лисы, действующий электрон-позитронный коллайдер, установка «СКИФ», работа которой помогает революционным открытиям — далеко не полный перечень того, что участники X Международного форума технологического развития «Технопром-2023» увидели в Новосибирске.

Андрей Сивенок Новый корпус НГУ

Сибирская наука была в авангарде во все времена. Нацпроект «Наука и университеты» ещё больше усилил её потенциал. Одним из важнейших научных и образовательных центров России является Академгородок. На его территории расположены 82 научных организации, Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), Новосибирский государственный университет (НГУ), физико-математическая школа. Кроме того, на этой территории занимаются исследованиями молодые ученые. Многие из них уже заслужили премии и гранты, а также оставили свой след в истории.

Например, сотрудники молодежной лаборатории низкоуглеродных химических технологий факультета естественных наук НГУ показали TADF-эмиттеры — химические светящиеся вещества, которые можно использовать для создания экранов смартфонов, светодиодов, криптографической защитной печати.

Интересно, что некоторые материалы имеют свойство фосфоресценции (послесвечения) при комнатной температуре. Органические люминесцентные соединения важны для медицины. Например, биоимиджинга — визуализации опухолевых клеток и наблюдения за ними в динамике.

«Представьте сенсор, имплантированный в кровеносный сосуд, который автоматически измеряет уровень, например, глюкозы и передает данные на смартфон. Или вообразите импланты на основе органических полупроводников, которые помогают людям, утратившим какие-либо моторные функции. Такие разработки вполне реальны, и уже есть компании, которые выходят на рынок с подобными предложениями», — рассказал кандидат химических наук, заведующий лабораторией НГУ Евгений Мостович.

При посещении научно-образовательного центра «Эволюция Земли» НГУ участники пресс-тура смогли узнать подробности о строении Земли, ее месте в космическом пространстве, увидеть экспонаты — образцы пород и минералов с больших глубин Земли, метеориты, образцы сибирских полезных ископаемых и многое другое

Научно-образовательный центр НГУ «Эволюция Земли» Научно-образовательный центр НГУ «Эволюция Земли»

По словам ректора НГУ, академика РАН Михаила Федорука, госуниверситет очень плотно включен в национальный проект «Наука и университеты». Благодаря ему в НГУ были созданы Международный математический центр и Центр НТИ по новым функциональным материалам, шесть молодежных лабораторий, сотрудники которых работают над созданием композитов для электроники, обработкой и анализом сейсмических данных, разработкой новейших медицинских технологий и другими актуальными наукоемкими задачами.

Также по национальному проекту «Наука и университеты» в НГУ возводят современный университетский кампус, который станет точкой притяжения молодежи не только сибирской столицы, но и соседних городов и регионов.

Всего в 10 минутах от Академгородка расположена ферма, где живут одомашненные лисы — это эксперимент сотрудников Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН). На протяжении 70 лет новосибирские учёные воспроизвели процесс одомашнивания животных, а теперь с помощью дружелюбных и агрессивных лис изучают, как работают гены, отвечающие за стресс, агрессию и дружелюбие

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Одомашненные лисы

«Специалисты смотрят, как лиса ведет себя по отношению к человеку, пытается ли напасть, какие звуки издает. Исходя из этого, животное получает оценку. Если поведение агрессивное, то отрицательную, от нуля до минус пяти. Если поведение доместикационное, то положительную», — объясняет младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Дарья Шепелева.

Также участники тура увидели основные стадии работы с животными в SPF-виварии: хранение биоколлекций в криохранилище, создание экспериментальных линий животных в центре репродуктивных технологий SPF-вивария и изучение их на одном из самых мощных в стране томографов.

По словам директора ИЦиГ СО РАН, академика РАН Алексея Кочетова, в России сегодня остро встает необходимость создания Национального центра генетических линий лабораторных животных. «Его прообразом, только в меньших масштабах, являются подразделения нашего института. Ученые ИЦиГ СО РАН умеют создавать уникальных лабораторных животных, с помощью которых ведутся фундаментальные научные исследования, результаты которых применяются в медицине, сельском хозяйстве, других отраслях экономики», — подчеркнул учёный.

Как лечить рак атомным взрывом знают сотрудники Института ядерной физики. Именно там находится электрон-позитронный коллайдер ВЭПП–2000 (встречные электрон-позитронные пучки) и установки бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Как отметил ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Таскаев, БНЗТ способна помогать более чем 2 миллионам больных в год при лечении глиобластомы мозга, метастаз меланомы, больших опухолей шеи и головы, менингиомы, мезотелиомы плевры, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей груди.

Также в институте показали оборудование, созданное для установки класса «мегасайенс» — источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ»). Это уникальная научная установка, которая создается в Новосибирской области (наукоград Кольцово) по национальному проекту «Наука и университеты» для изучения строения и свойств различных объектов на микро — и наноуровне.

«Установка предоставит ученым особый инструмент для исследований. А это значит, что нас ждут революционные открытия в сфере фармацевтики, биотехнологий, исследований и создании материалов, изучении сложных теплофизических процессов. Словом, в наиболее востребованных сегодня отраслях в научном мире», — подчеркнула заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Также в рамках «Технопрома-2023» по национальному проекту «Наука и университеты» состоялся показ и обсуждение научного фильма об искусственном интеллекте (ИИ) «Будущее за нами» Фестиваля актуального научного кино. В понимании ведущего научного сотрудника механико-математического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Антона Колонина, термин «искусственный интеллект» подразумевает способность материи в некоторому целенаправленному сложному поведению.

Рассуждая на темы интеграции ИИ с мозгом человека, исследователь напомнил, что некоторые современные технологии уже способствуют симбиозу человека с IT-технологиями. Например — смартфон.

«Думаю, что технологически нам предстоит пройти долгий путь на пути к глубокой интеграции. Пока же мы можем взаимодействовать с ИИ через панель смартфона, дополнительные интерфейсы и сенсорные устройства», — прокомментировал ведущий научный сотрудник НГУ.

Говоря о влиянии цифровизации на сферу образования, ученые в ходе сессии отметили, что Россия сегодня имеет колоссальный потенциал в робототехнике. Благодаря этому можно ожидать качественный рывок и сделать массовое образование доступным.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты» призван создать условия для комфортной и продуктивной работы ученых. В его рамках открываются молодежные лаборатории, обновляется приборная база, строятся современные университетские кампусы. Все это помогает исследователям создавать прорывные технологии, в том числе и с использованием искусственного интеллекта.

Международный форум технологического развития «Технопром» — площадка для консолидации усилий органов государственной власти, научно-образовательного и предпринимательского сообществ по созданию условий для ускорения научно-технологического развития и оперативного внедрения достижений науки и технологий.

Научно-популярный туризм — это синтез путешествия и науки, возможность побывать в передовых лабораториях и на уникальных научных установках, лично познакомиться с людьми, которые совершили научные открытия. Научно-популярный туризм — одна из инициатив Десятилетия науки и технологий.

Пресс-тур в Новосибирске стал третьим пресс-туром по объектам национального проекта «Наука и университеты» и научно-популярного туризма Десятилетия науки и технологий. Ранее о своих разработках рассказали представители научных организаций Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.