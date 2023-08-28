Махачкала, 28 августа, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Дагестане организовали доследственную проверку после нападения стаи собак на мальчика. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru

27 августа 2023 года в сети Интернет была опубликована информация о нападении стаи собак на малолетнего ребёнка в Махачкале. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, в поселке Редукторный Ленинского района города Махачкалы на берегу моря стая собак напала на малолетнего мальчика, спасаясь от них, ребёнок был вынужден зайти в воду.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов местного самоуправления и контролирующих органов по отлову безнадзорных животных», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, мальчик, которого стая бездомных собак загнала в море в Махачкале, получил укус и царапины. По первичной информации, ребёнок сейчас находится в многопрофильной больнице, зафиксированы один укус, ссадины и царапины. Волонтёры организовали локацию временной передержки собак в районе озера Ак-Гёль. К месту, зафиксированному на видео, направлены отловщики.

Прокуратура Дагестана организовала проверку после появления записи с мальчиком, убегающим от стаи собак.