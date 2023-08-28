После массовой драки работников Wildberries в Подмосковье возбудили дело
Красногорск, 28 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после причинения двум мужчинам телесных повреждений в ходе драки в Электростали. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что после нанесения двум мужчинам ножевых ранений сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
По информации агентства ТАСС, в драке, по предварительным данным, принимали участие около 40 работников склада Wildberries.
Как передавало ИА Регнум, утром 27 августа стражи порядка получили сообщение о драке около одного из домов по улице Железнодорожной. Предварительно было установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальных участников драки, принимают меры к задержанию причастных к нанесению телесных повреждений.