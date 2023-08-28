Красногорск, 28 августа, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено после причинения двум мужчинам телесных повреждений в ходе драки в Электростали. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что после нанесения двум мужчинам ножевых ранений сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

По информации агентства ТАСС, в драке, по предварительным данным, принимали участие около 40 работников склада Wildberries.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 августа стражи порядка получили сообщение о драке около одного из домов по улице Железнодорожной. Предварительно было установлено, что между двумя группами граждан произошёл словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают остальных участников драки, принимают меры к задержанию причастных к нанесению телесных повреждений.