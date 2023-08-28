Херсон, 28 августа, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В Херсонской области подразделения группировки войск «Днепр» за сутки ликвидировали гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом ВСУ. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на представителя экстренных служб региона.

ShinePhantom 152-мм дивизионная гаубица «Мста-Б»

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на каховском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» с боекомплектом», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что в результате были ликвидированы трое бойцов ВСУ, четверо украинских военных получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что в островной зоне была ликвидирована позиция ВСУ, на херсонском направлении был уничтожен 120-мм миномёт с расчётом и боекомплектом, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 16 августа рассказал, что первую половину августа потери украинской армии на херсонском направлении составили около 400 человек убитыми и ранеными. По его словам, 100 человек из этого числа погибли в лодках при попытках форсировать Днепр. Также глава региона рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 18 вражеских гаубиц, в том числе три М-777 американского производства, одна реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град», 22 миномёта, три самоходных артиллерийских установки.

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки американского производства Paladin, которую ВСУ использовали в Запорожской области. Замаскированную позицию выявил расчёт беспилотников. По САУ был нанесён удар барражирующим боеприпасом «Ланцет».