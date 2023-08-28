Бодрум, Турция, 28 августа, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Российских граждан нет в числе пострадавших при перестрелке в отеле турецкого Бодрума. Об этом сообщили в государственной больнице Бодрума, принявшей раненых.

Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress Полиция Турции

Ранее стало известно об одном погибшем и троих пострадавших при стрельбе, которая произошла поздно вечером 27 августа в районе Гельтюркбюкю в Бодруме. Всего в конфликте участвовали шесть человек.

«Нет, пострадавшие — наши граждане», — сообщили РИА Новости в больнице.

Как сообщало ИА Регнум, турецкие власти расследуют инцидент в Бодруме и принимают меры для задержания подозреваемых. Известно, что трое участников перестрелки приехали на машине в один из отелей, ещё трое находились в отеле. В результате стрельбы погиб 28-летний мужчина, ранения получили трое молодых людей. Отмечалось, что инцидент «вызвал панику» среди посетителей отеля и местных жителей.