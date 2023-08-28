Москва, 28 августа, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Народную артистку СССР, балерину Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили 28 августа в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

Митя Алешковский/ ТАСС Светлана Адырхаева

«Светлану Адырхаеву похоронят на Троекуровском кладбище, рядом с могилой мужа», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Муж балерины — балетмейстер Алексей Закалинский — ушёл из жизни 13 июня 2009 года в возрасте 68 лет.

Как сообщало ИА Регнум, Светлана Адырхаева умерла 27 августа на 86-м году жизни. В Большом театре сообщили, что балерина до этого болела в течение продолжительного времени.

Адырхаева была солисткой Большого с 1960 до 1988 года, в 2001 году она вернулась в театр педагогом-репетитором. В 2013 году балерина стала членом Художественного совета балетной труппы Большого театра.