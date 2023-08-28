Москва, 28 августа, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Минпросвещения России разработало примерный календарный план воспитательной работы на 2023/2024 учебный год, в который входят 67 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Министерство просвещения России

Отмечается, что примерный календарный план воспитательной работы на 2023/24 учебный год составлен для государственных школ, гимназий и лицеев, техникумов и колледжей, а также для образовательных организаций, не имеющих государственной аккредитации.

Уточняется, что в данный план включены перечень юбилейных и памятных дат, которые связаны с литературой, историей, искусством и наукой, а также дополнительно разработанный перечень мероприятий, рекомендуемых в рамках календарного плана воспитательной работы.

Как передавало ИА Регнум, учеников 10–11 классов школ на занятиях по начальной военной подготовке будут обучать основам управления и применения беспилотников. Уточняется, что после прохождения курса учащиеся школ должны получить представление об особенностях применения дронов в боевых действиях.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что в новых учебниках истории для учеников 5–9-х классов полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Новые учебники истории подготовят к 1 сентября 2024 года.