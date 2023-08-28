Лондон, 28 августа, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Западные инструкторы понимают, что ВСУ не удалось добиться планируемого прогресса в контрнаступлении, главными проблемами которого стали имеющиеся у Вооружённых сил России возможности, они ищут способы подготовить военных украинской армии к действиям в таких условиях. Об этом написала газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Издание отметило, что бойцы ВСУ и их западные инструкторы прекрасно понимают, что Украине не удалось добиться в контрнаступлении такого прогресса, на который она надеялась.

Заместитель главы учебной миссии Евросоюза, бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, слова которого приводит издание, заявил, что в ходе наступления ВСУ сталкиваются со сложным рельефом местности, а также с изощрёнными методами электронной борьбы сил РФ и использованием российскими военнослужащими дронов.

«Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде», — приводит газета слова Бонна.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа американская газета Politico написала, что должностные лица в США пытаются снять с себя ответственность за неудачное контрнаступление украинских войск и возложить её на киевские власти. По мнению издания, после прихода к власти администрация президента США Джо Байдена свела к минимуму утечки закрытых данных, но в последние дни американские чиновники стали рассказывать журналистам о «всё более мрачных перспективах» контрнаступления ВСУ и игнорировании Киевом их рекомендаций в военной сфере.

Контрнаступление ВСУ было широко анонсировано и началось 4 июня. Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что украинским войскам не удалось добиться за это время успехов ни на одном из направлений.

После этого на Западе стали искать виновных в провале наступления украинской армии. Западные СМИ и эксперты называли в качестве причин этого обильную растительность, созданные российскими войсками минные поля, отдельные виды российской техники, крепость обороны и т.п.