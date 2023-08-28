Петрозаводск, 28 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В Петрозаводске сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании Al Jazeera Ранию Дриди, сообщила 28 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Петрозаводске полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку телекомпании «Аль-Джазира» Ранию Дриди», — сообщила Волк.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Санкт-Петербурге палестинская журналистка Рания Дриди подверглась нападению во время прямого эфира.

Дриди вела включение с улицы Зольной, когда к ней подошёл нетрезвый мужчина и ударил её по голове, попытавшись сломать при этом и оборудование.