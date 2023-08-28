Вашингтон, 28 августа, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Главной проблемой для иностранных инструкторов при обучении военных ВСУ стала нехватка компетентных переводчиков, пишет Financial Times со ссылкой на западных военных.

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Отмечается, что офицеры из Германии, Нидерландов и Дании, собравшиеся в ФРГ для обучения военных ВСУ, «не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой».

«Переводчики — проблема номер один», — приводит газета слова бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна.

При этом власти Украины и западные страны, уточняет Financial Times, предоставляют переводчиков, однако у них часто возникают проблемы из-за отсутствия необходимого словарного запаса.

Газета пишет, что проблема со знанием языка встречается и в Дании, где около восьми пилотов ВСУ и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с ИА Регнум сообщил, что любые тактики противника теряют смысл на фоне больших ресурсов России для продолжения СВО, а сам по себе американо-украинский спор об изменении стратегии для «оживления» контрнаступления ВСУ — не более чем поиск виноватых в отсутствии результатов у Киева.