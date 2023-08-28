Владивосток, 28 августа, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Граждане Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный, после того как в Японии начали сбрасывать радиоактивную воду со станции «Фукусима-1». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Уссурийской таможне.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, в международном автомобильном пункте пропуска Пограничный зафиксировали, что на прошлой неделе в багаже у граждан Китая появилась соль.

«Объёмы незначительны. Вес не фиксируем. Отмечаем, что ранее не было такого товара», — приводит агентство слова источника.

Уточняется, что на других пунктах пропуска увеличения не наблюдаются, таможенники не видят большого ажиотажа среди граждан Китая вокруг вывоза соли из Приморья.

Как передавало ИА Регнум, в Японии 24 августа начали сброс очищенной воды в океан с аварийной атомной электростанции «Фукусима-1». С АЭС к концу марта 2024 года сольют более 30 тысяч тонн жидкости. В баках на АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которую использовали для охлаждения повреждённых в результате цунами в марте 2011 года реакторов.

Россия и Китай 9 августа направили Японии список технических проблем, связанных с решением начать сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС.

Роспотребнадзор взял на усиленный контроль рыбную продукцию из Японии. В пресс-службе отметили, что усиленный санитарный контроль ввели из-за начала сброса радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Органы Роспотребнадзора проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов с повышенным содержанием радионуклидов, произведенных в Японии и выловленных в Тихоокеанском регионе.