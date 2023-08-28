Гай, Оренбургская область, 28 августа, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Шахту «Скиповая» запустил в опытно-промышленную эксплуатацию Гайский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Оренбургской области. Промышленный объект предназначен для выдачи руды и породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки.

Пресс-служба Гайского ГОКа Гайский ГОК запустил в тестовом режиме шахту «Скиповая»

Как рассказали на предприятии, в результате реконструкции ствола шахты «Скиповая» была произведена замена подъемной машины, построено новое надшахтное здание подъемной машины. Шахтная подъемная установка УЦР 6,75×6,2/1,95 производства Уралмашзавода весит более 400 тонн и является одной из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире. На Гайском ГОКе она будет использоваться для вертикальных подъемов скипового оборудования, транспортировки на поверхность горной массы, оборудования и вспомогательных материалов. С помощью машины работники ГОКа также смогут вести осмотр, ремонт армировки и крепления ствола шахты.

Пресс-служба Гайского ГОКа В ходе реконструкции шахты «Скиповая» произведена замена подъемной машины

Параллельно с установкой подъемной машины велся монтаж здания машины размером 42×24 метра. Здесь установлено всё необходимое новое электрооборудование и вентиляционное оборудование.

В рамках реконструкции ствол шахты «Скиповая» был углублен на 160 метров и армирован. Для стабильной работы ствола был построен комплекс разгрузки самоходной техники, комплекс катучего конвейера, дозаторно-загрузочный комплекс.