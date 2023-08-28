Кировск, Мурманская область, 28 августа, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Профессиональный праздник ¬ День горняка — отметили в городе Кировске Мурманской области, где добывают уникальную апатит-нефелиновую руду.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

25 августа здесь провели первый в истории кировского филиала АО «Апатит» открытый конкурс профессионального мастерства машинистов подземной погрузочно-доставочной машины, грузоподъемность которой составляет 10 тонн. В нем приняли участие сотрудники пяти горных предприятий юга Мурманской области. Победителем стал машинист погрузочно-доставочной машины Расвумчоррского рудника кировского филиала АО «Апатит» Максим Киршин. Он получил звание «Лучший по профессии «Машинист погрузочно-доставочной машины» и денежный сертификат на сумму 150 тысяч рублей.

Главные торжества Дня горняка — 2023 состоялись 26 августа. Для горожан и гостей Кировска прошли представления лучших интерактивных и уличных театров Москвы и Санкт-Петербурга, парусная регата, выставка горной техники, порадовали своим творчеством и местные коллективы.

Центральной площадкой праздника стал стадион «Горняк». Работников поздравили первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг и директор кировского филиала предприятия Андрей Абрашитов.

«Горнодобывающая промышленность для Кольского Заполярья — это одна из флагманских отраслей, которая вносит неоценимый вклад в экономику региона. За счет налогов, которые мы получаем, нам удается выполнять свои социальные обязательства, реализовывать проекты, позволяющие сделать жизнь северян лучше и комфортнее… От имени губернатора Андрея Чибиса благодарю всех горняков и ветеранов отрасли за доблестный труд на благо Мурманской области», — обратилась к шахтера м Оксана Демченко.

Она вручила лучшим работникам кировского филиала медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарности губернатора Мурманской области. В канун праздника государственные, региональные, ведомственные и корпоративные награды были вручены более чем 100 сотрудникам комбината и дочерних организаций.

Генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, выступая на центральной площадке праздника, поблагодарил горняков «Апатита» за вклад в развитие компании.

«Благодаря вашему труду компания «ФосАгро» остается российским лидером в производстве минеральных удобрений, и надежным гарантом продовольственной безопасности страны и всего мира, — сказал Михаил Рыбников. — Только в первом квартале этого года мы нарастили выпуск готовой продукции на 6%. Это — закономерный итог реализации инвестиционной программы, которая охватывает все наши производственные комплексы. В ближайшие пять лет «ФосАгро» намерена направить на инвестиции более 250 млрд рублей. Это станет важным вкладом в укрепление продовольственной безопасности России на годы вперёд».

Директор кировского филиала «Апатит» Андрей Абрашитов в своем выступлении подчеркнул роль каждого сотрудника в укреплении производственного потенциала предприятия, и в развитии компании «ФосАгро».

По сложившейся традиции в финале торжественной церемонии чествования горняков было названо имя лучшего горняка года. В 2023 году обладателем этого почетного звания стал Александр Николаев, машинист экскаватора Восточного рудника. Ему вручили ключи от нового автомобиля Haval F7x.

Завершился праздник большим концертом с участием финалистов шоу «Голос» кавер-группы «Лакшери Бэнд» и народного артиста России Григория Лепса.