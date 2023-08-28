Нижний Новгород, 28 августа, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде рано утром 28 августа принял один рейс в качестве запасного аэродрома из-за ограничений на полёты в аэропортах Москвы. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в воздушной гавани.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Приняли один борт, он вскоре улетел», — приводит агентство слова источника.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший по направлению к Москве. Собянин указал, что пострадавших и разрушений, согласно предварительным данным, нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Во время введённых утром 21 августа и позднее отмененных ограничений на использование воздушного пространства в Москве из столичных аэропортов перенаправили почти 50 самолётов. 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.