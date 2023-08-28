Мелитополь, 28 августа, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Запорожской области сотрудники полиции изъяли у двоих жителей Мелитополя порядка 700 доз синтетического наркотика, сообщили 28 августа в региональном главке МВД РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что оперативники получили информацию, что двое жителей Мелитополя занимаются распространением синтетических наркотиков. В ходе проверки полицейские вышли на семейную пару, которая у себя дома организовала цех по расфасовке запрещенных веществ.

Выяснилось, что подозреваемые у себя дома расфасовывали наркотики по пакетам, а после продавали их с помощью тайников-закладок через мессенджеры.

В ходе обыска у подозреваемых изъяли более 200 уже готовых к продаже пакетов и почти 170 г наркотиков, что составляет почти 700 доз. Также по адресу были обнаружены сотовые телефоны и другие доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к торговле наркотиками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в июле ФСБ выявила в Шатуре в Московской области управляемую с Украины нарколабораторию. Оперативники установили, что в Московской области происходит сбыт синтетических наркотиков. Речь шла об особо крупной партии, которую реализовывали через интернет в интересах администрируемого украинскими гражданами интернет-магазина.