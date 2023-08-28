Москва, 28 августа, 2023, 11:26 — ИА Регнум. Семь московских промышленных компаний станут участниками бизнес-миссии в Латинской Америке. Такие страны, как Аргентина, Перу, Мексика, Чили и Венесуэла показывают большую заинтересованность в столичной продукции, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Столичные промышленники считают Латинскую Америку одним из перспективных направлений для развития международного сотрудничества. С целью укрепления экономических отношений между странами центр «Моспром» организует онлайн-бизнес-миссию, в рамках которой с 11 по 22 сентября пройдут более 60 B2B-переговоров», — рассказал Владислав Овчинский.

В частности, латиноамериканские байеры заинтересованы во внедрении цифровых сервисов в повседневную жизнь. Компания «Моситлаб», специализирующаяся на разработке цифровых решений в производственных процессах, собирается продемонстрировать им свои новейшие товары. Среди них инновационное устройство оптического контроля качества продукции, прибор для восполнения энергии аккумуляторных батарей электротранспорта и аппарат для автоматизированной выдачи ключей.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московские компании представят продукцию латиноамериканским партнерам

В свою очереь. предприятие «БУЛАТ» также видит перспективу в выходе на рынки стран Латинской Америки с поставками СХД, серверов, коммутаторов, маршрутизаторов. В компании уверены в потенциальной востребованности своего высокотехнологичного оборудования для построения телеком — и ИТ-систем в регионе и, с помощью АНО «Моспром» и Торгово-промышленной палаты России, в налаживании связей с крупными заказчиками из этих стран.

С 2019 года специалисты центра «Моспром» занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Сотрудники центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, проводят для компаний аналитические исследования, которые позволяют определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. Помимо этого, в рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.