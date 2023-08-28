Дамаск, 28 августа, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Инфраструктура международного аэропорта Алеппо на севере Сирии была повреждена в результате воздушной атаки Израиля. Об этом 28 августа сообщил телеканал «Аль-Ихбария», ссылаясь на минобороны Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, утром Израиль со стороны Средиземного моря западнее Латакии совершил воздушный удар по международному аэропорту Алеппо. В результате была разрушена взлётно-посадочная полоса.

Отмечается, что это уже 22-й удар Израиля по территории Сирии с начала 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа министерство обороны Сирии сообщило, что четыре сирийских военных были ранены, ещё столько же погибли в результате израильского обстрела окрестностей Дамаска. По данным сирийского минобороны, ВВС Израиля утром 7 августа выпустили ракеты со стороны оккупированных сирийских Голан по нескольким объектам в окрестностях города Дамаска.