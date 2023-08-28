Москва, 28 августа, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Группа украинских военных из десяти человек, а также наблюдатель противника за одну ночь уничтожены российскими военнослужащими в зоне СВО. Об этом рассказал РИА Новости снайпер первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

Иван Шилов ИА REGNUM

Снайпер и его напарник обнаружили группу ВСУ и украинского наблюдателя, после чего передали их координаты артиллеристам для уничтожения. Он уточнил, что украинские позиции находились примерно в 700 метрах.

По словам военнослужащего, их снайперская пара работает по ночам, чтобы причинить ВСУ в это время суток максимальный дискомфорт. Часто бывает, что один источник света позволяет обнаружить большую группу противника. В таких случаях по всей группе наносится огневое поражение.

«Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российский снайпер уничтожил в зоне спецоперации 20 украинских военных и две бронемашины с расстояния 1,7 км. Точные прицельные выстрелы он произвёл из крупнокалиберной самозарядной винтовки ОСВ-96 предыдущего поколения — предшественницы новейшей винтовки «Астарта», рассказал один из участников форума «Армия-2023».