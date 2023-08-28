В Полтавской области Украины сообщили о повреждении промышленного объекта
Глава Полтавской ОВА Лунин: в регионе повредили промышленный объект
Киев, 28 августа, 2023, 08:24 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины повреждён промышленный объект. Об этом 28 августа сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своём Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
В большинстве областей Украины, в том числе и в Полтавской, была объявлена воздушная тревога.
Есть попадание в промышленный объект, написал Лунин.
Как передавало ИА Регнум, 27 августа сообщалось о серии взрывов на окраинах Киева и в Киевской области. По данным администрации Киева, над городом работала система противовоздушной обороны. Гражданам было рекомендовано пройти в укрытие.
В подконтрольном Киеву городе Запорожье 24 августа произошло два взрыва. Также сообщалось о взрывах в пригороде Запорожья.