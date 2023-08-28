Киев, 28 августа, 2023, 08:20 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины ночью прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Днепропетровской области ранее была объявлена воздушная тревога.

По данным телеканала, в Кривом Роге сообщили о взрывах. Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Кривом Роге повреждена энергетическая инфраструктура. Вилкул добавил, что многие системы перешли на снабжение от генераторов, частично обесточенными оказались несколько улиц и линий электротранспорта.

27 августа сообщалось о серии взрывов, которые произошли на окраинах Киева и в Киевской области. Гражданам рекомендовали пройти в укрытие.

В ночь на 26 августа на всей территории Украины шесть раз объявляли воздушную тревогу. Вечером 26 августа в подконтрольном Киеву Краматорске прогремел мощный взрыв.