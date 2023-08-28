Турция и ООН рассматривают варианты возобновления зерновой сделки
Анкара, 28 августа, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Турция и Организация Объединённых Наций рассматривают возможности для проведения переговоров с технической делегацией Российской Федерации в Стамбуле по возобновлению зерновой сделки. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается», — сообщил собеседник агентства.
Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу зерновой продукции из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. Инициатива была прервана из-за невыполнения обязательств перед российской стороной.
Как передавало ИА Регнум, ранее турецкая газета Milliyet сообщила, что представители России, Турции и ООН в ходе ближайшей встречи в Стамбуле могут обсудить возможность возобновления зерновой сделки. Отмечается, что в случае достижения сторонами прогресса в этом вопросе к переговорам могут подключить представителей Украины.