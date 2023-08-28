Анкара, 28 августа, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Американскую телерадиовещательную организацию FOX обвинили в провокации за использование карты Турции без Стамбула. Об этом 28 августа сообщила газета Sabah.

Турция

Уточняется, что новостной сайт FOX News включил Турцию в карту Ближнего Востока, которая используется в новостных материалах, выпускаемых каналом. От внимания пользователей не укрылось, что Стамбул не был включён в карту Турции.

Автор публикации напомнил, что телерадиовещательная организация FOX уже была замечена в распространении «необоснованных и сфабрикованных» новостей. В частности, телеканал, как утверждается, сообщал ложные новости о президентских выборах в Турции, а также о разрушительных землетрясениях в Кахраманмараше.

«Используя карту Турции без Стамбула, американский телеканал устроил большую провокацию», — указано в публикации.

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