Наступивший 551-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием о том, что двое снайперов первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск за одну ночь ликвидировали украинского наблюдателя, а также помогли артиллеристам уничтожить группу противника из 10 человек.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как сообщил 28 августа РИА Новости российский военнослужащий, в задачу этой снайперской пары входила работа в ночное время, когда можно причинить максимальный дискомфорт противнику. Обнаружить врага в такое время помогает зажжённый фонарь или сигарета. Расстояние до вражеской позиции составляло примерно 700 метров.

Тем временем, 28 августа беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны. Информацию подтвердили сразу два источника — мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны. По данным оборонного ведомства, около 04:30 по московскому времени БПЛА был поражён средствами ПВО над территорией Люберецкого района Московской области. Градоначальник указал, что пострадавших и разрушений, согласно предварительным данным, нет.

На краснолиманском направлении артиллеристы Центрального военного округа уничтожили орудие FH-70 натовского производства.

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