Штат Теннесси, США, 28 августа, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Железнодорожный мост в штате Теннесси в Соединённых Штатах Америки обрушился из-за размыва за заводом по очистке сточных вод. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на сообщение местной полиции.

Tony Hisgett Полиция США

«Судя по всему, в инциденте участвовали несколько железнодорожных вагонов», — говорится в сообщении полиции. Отмечается, что инцидент произошёл 27 августа в районе улицы Дримвуд-стрим в городе Милан, в железнодорожных вагонах не было каких-либо опасных материалов, которые могли бы угрожать окружающей среде.

Ранее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что экстремальные погодные условия и изменение климата оказывают на американских граждан «опустошающее» влияние.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа тропический шторм «Хилари», начавшийся как ураган, обрушился на Калифорнию. Кроме того, «Хилари» принёс сильные проливные дожди, вызвавшие подтопления в южных районах штата.