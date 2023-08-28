Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2023, 07:15 — ИА Регнум. Поиски туриста, не вышедшего на связь, начали спасатели в районе Авачинского вулкана на Камчатке. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Vt-808 Петропавловск-Камчатский и вулканы Корякский, Авачинский и Козельский

Информация о пропавшем мужчине поступила вечером 27 августа в дежурную смену поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в регионе.

Заявительница рассказала, что она и молодой человек совершали восхождение на Авачинский вулкан, но в процессе между ними произошёл конфликт и они разделились. Оперативный дежурный дал совет взволнованной женщине подождать своего спутника у подножия вулкана. Однако через несколько часов женщина сообщила, что молодой человек до сих пор не вернулся.

К поискам привлечены поисково-спасательный отряд регионального отделения МЧС, включая два кинологических расчёта, а также Камчатский спасательный центр МЧС России. Планируется применение беспилотников, если позволят погодные условия.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели туриста из Краснодара при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Мужчина в составе группы из 14 человек при совершении восхождения на гору сорвался с высоты 5000 метров.

В спасательных работах участвовали 24 человека, причины и обстоятельства произошедшего выясняют.