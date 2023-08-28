Москва, 28 августа, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Общая сумма денежных задолженностей корпорации Google перед российскими кредиторами превысила 20 млрд рублей. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на материалы по итогам первого собрания кредиторов.

Dunk Google

По информации источника, на 22 августа сумма денежный требований к Google превышает 20,177 млрд рублей. Ряд кредиторов на прошедшем собрании приняли решение ходатайствовать в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать российское подразделение Google банкротом.

Ранее Мировой суд Таганского района Москвы вынес решение о штрафе в отношении Google на 3 млн рублей за неудаление недостоверных видеоматериалов о специальной военной операции. Суд признал компанию виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным аналитической компании Statcounter, за прошедший год в России значительно снизился спрос на сервисы, предоставляемые корпорацией Google. На данный момент почти 60% пользователей предпочитают использовать российскую поисковую систему «Яндекс».