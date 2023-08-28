Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Спасатели пришли на помощь собаке, неосмотрительно попавшей в ловушку, в Петропавловске-Камчатском. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Информация о собаке, оказавшейся в ловушке, поступила от неравнодушного гражданина в Службу спасения днём 27 августа. Заявитель рассказал, что из заброшенного гаража на улице Командорской слышны вой и лай.

Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили, что собака попала в гараж через дыру на крыше, но выбраться из строения самостоятельно не могла. Двое спасателей приняли решение отжать ворота гаража с помощью гвоздодёра. Собака вышла через щель в воротах и отправилась по своим делам. Помощь ветеринарного врача псу не понадобилась.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожарные в Ижевске вытащили из горящей квартиры собаку, кошку и двух котят. Жильцы квартиры успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели в одном из углов квартиры напуганных собаку и кошку. Рядом с ними, за тумбочкой, прятались от огня двое котят. Пожарные завернули животных в плед и вынесли их в безопасное место. При пожаре ни люди, ни животные не пострадали.