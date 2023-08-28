Красный Лиман, ДНР, 28 августа, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Артиллеристы Центрального военного округа уничтожили орудие FH-70 натовского производства в ходе боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Российские артиллерийские расчёты буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б»… уничтожили 155-мм орудие натовского производства на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сообщили РИА Новости в оборонном ведомстве.

Кроме того, расчётом беспилотного летательного аппарата были обнаружены бронеавтомобиль и скопление личного состава Вооружённых сил Украины. После передачи координат артиллеристы поразили цели в лесополосе.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что за сутки Вооружённые силы Украины потеряли на краснолиманском направлении более 80 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».