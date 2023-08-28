Лондон, 28 августа, 2023, 05:42 — ИА Регнум. По итогам первого дня карнавала афро-карибской культуры полиция задержала 85 человек в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Об этом 27 августа говорится в заявлении правоохранительных органов столицы Великобритании.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Из общего числа задержанных 26 человек подозреваются в хранении оружия с целью нападения, 18 человек задержаны по подозрению в хранении наркотических веществ, 11 человек подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера и 10 человек — в связи с нападениями на сотрудников полиции.

Традиционный карнавал в районе Ноттинг-Хилл проводится почти 60 лет подряд, с 1964 года на северо-западе Лондона. Он является крупнейшим уличным фестивалем в Европе, на празднование ежегодно съезжаются больше миллиона туристов и жителей Великобритании.

В дни карнавала у полиции Лондона прибавляется работы в связи с резким возрастанием уровня насилия и общего числа преступлений. Особенно много преступлений и правонарушений в дни карнавала связаны с применением холодного оружия, а также с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. Местные жители вынуждены предпринимать дополнительные меры безопасности для защиты себя, своих близких и своей недвижимости от нападений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во время карнавала афро-карибской культуры в 2022 году был убит мужчина. 21-летнего мужчину, получившего удар ножом, экстренно доставили в больницу в западной части столицы, «где, несмотря на старания медперсонала, он скончался».

Всего за нападения, незаконное ношение оружия, употребление и распространение наркотиков в карнавальных районах Лондона полиция арестовала 209 человек.