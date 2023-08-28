Екатеринбург, 28 августа, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате наезда на него трактора, которым управлял подросток в состоянии алкогольного опьянения в Свердловской области. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла в ночь на 27 августа на улице Мичурина в посёлке Красногвардейском. По предварительным данным, парень 17 лет за рулём трактора «Т40АМ» выехал на встречную полосу дороги, где совершил наезд на мужчину-пешехода 1979 года рождения. В результате наезда мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия до приезда инспекторов ГИБДД и бригады скорой помощи. Водитель с места ДТП скрылся, впоследствии был разыскан сотрудниками полиции.

Позднее стало известно, что молодой человек вернулся из ночного клуба и решил прокатиться на тракторе, принадлежавшем его отцу. Пользуясь тем, что родители спали, юноша взял ключи и поехал по дороге, не включая фары. По словам подростка, он «наехал на какой-то предмет», остановился и увидел лежащего на проезжей части человека.

Тем не менее от своего намерения поехать в ночной клуб подросток не отказался и продолжил движение. В клубе юноша рассказал всем встретившимся ему людям о ДТП, после чего уехал домой и лёг спать.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили административные протоколы за управление транспортным средством без прав и оставление места ДТП. Родителям подростка грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В областной ГИБДД сообщили, что несовершеннолетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Якутии мотоциклист сбил коляску с двухлетним ребёнком. Авария произошла вечером 25 августа в якутском городе Мирном. В результате ДТП девочка получила тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. В состоянии травматического шока её госпитализировали в Мирнинскую больницу.

Также сообщалось, что в Калуге находившийся в состоянии наркотического опьянения мужчина, лишённый прав управления автомобилем, сбил десять человек, стоявших на тротуаре.