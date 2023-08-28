Минск, 28 августа, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Заявка Белоруссии на вступление в межгосударственное объединение БРИКС рассматривается в приоритетном порядке, заявил глава Министерства иностранных дел страны Сергей Алейник в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Белоруссия рассчитывает на скорейшее рассмотрение заявки, которую мы подали официально в мае. В ходе контактов со странами — членами БРИКС <…> мы получили чёткие заверения, что наша заявка находится в приоритете», — сказал Алейник.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Белоруссия рассчитывает на активную работу в рамках объединения БРИКС. Он подчеркнул, что Минск готов предложить устойчивое экономическое развитие и создание альтернатив платёжным системам.

Как передавало ИА Регнум, ранее Сергей Алейник сообщил, что Белоруссия готова оказать содействие в организации и проведении совместного саммита стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Он напомнил, что межгосударственные объединения также являются союзами дружественных государств.