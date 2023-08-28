Москва, 28 августа, 2023, 04:52 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший по направлению к Москве, был уничтожен силами противовоздушной обороны. Об этом 28 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве», — уточнил глава города.

Собянин указал, что пострадавших и разрушений, согласно предварительным данным, нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным Минобороны России, в Брянской области силами российских средств ПВО пресечена попытка террористической атаки со стороны ВСУ с помощью двух беспилотников самолётного типа.

Украинские БПЛА были ликвидированы, информация пострадавших и разрушениях не поступала.