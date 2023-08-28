Либревиль, 28 августа, 2023, 04:28 — ИА Регнум. Вещание французской радиостанции RFI (Radio France Internationale) и телеканала France24 приостановили власти Габона на территории страны. Об этом 27 августа сообщила медиагруппа «Франс Медиа Монд» в своём коммюнике.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Уточняется, что решение о приостановке вещания RFI и France24, принадлежащим «Франс Медиа Монд», власти Габона приняли на следующий день после президентских выборов в стране. О решении было объявлено в эфире государственного телеканала.

«"Франс Медиа Монд» удивлена и огорчена этим необоснованным решением, которое лишает габонцев двух основных надежных и независимых источников информации», — сказано в коммюнике медиагруппы.

На фоне проходящих президентских выборов в Габоне 26 августа был введен комендантский час и заблокирован доступ в интернет. RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, при этом они транслируют точку зрения Франции на события в мире и на континенте.

Действующий глава Габона, 64-летний Али Бонго Ондимба был впервые избран на пост президента в 2009 году после смерти его отца, Омара Бонго Ондимбы, занимавшего пост главы государства более 40 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале августа вещание RFI и France24 было также приостановлено после госпереворота в Нигере. МИД Франции в своём заявлении осудил прекращение вещания телеканала и радиостанции в Нигере, призвав мятежников прекратить «авторитарные репрессии» и обеспечить свободу прессы.

RFI и France24 являются основными иновещательными французскими медиа в Африке, освещающими французскую точку зрения на события в мире и на континенте.