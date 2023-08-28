Магадан, 28 августа, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности изъяли партию клешней краба и обнаружили несколько заполненных браконьерских крабовых ловушек в бухте Нагаева в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по восточному арктическому региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Обнаружено шесть мешков с конечностями синего краба, количество которого, в пересчёте на особи, составляет 170 штук. В акватории бухты… обнаружено 19 крабовых и 12 креветочных ловушек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что извлечённые из ловушек особи были возвращены в естественную среду обитания. В отношении нарушителей по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа в пресс-службе погрануправления ФСБ по Сахалинской области сообщили о задержании двух мужчин, незаконно добывших краснокнижную рыбу калугу на сумму более 37 миллионов рублей. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело о браконьерстве в особо крупных размерах.