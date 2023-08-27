Амстердам, 28 августа, 2023, 02:30 — ИА Регнум. В Амстердаме в воскресенье, 27 августа, прошёл митинг против поставок оружия Украине правительством Нидерландов. Сотни протестующих собрались на центральной площади Дам, после чего прошлись по нескольким улицам столицы с белыми флагами.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Мы здесь, чтобы протестовать против <…> поставки оружия, которым убивают украинцев и россиян. Мы хотим мира, мы хотим переговоров», — рассказал РИА Новости один из протестующих, добавив, что переговорам между сторонами конфликта мешают НАТО и Соединённые Штаты Америки.

В конце прошлого месяца в Амстердаме также прошёл марш против поставок оружия на Украину. После шествия участников акции протеста прошла пресс-конференция, в ходе которой политолог Аб Гителинг призвал уважать выбор жителей бывших регионов Украины, на референдумах проголосовавших за вхождение в состав Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале осени ожидает дополнительных поставок оружия и техники от западных союзников. По его словам, ВСУ должны получить в своё распоряжение дополнительные артиллерийские системы, бронетехнику, средства разминирования и ПВО.