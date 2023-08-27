Донецк, 28 августа, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 68 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, ВСУ на донецком направлении совершили 46 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском направлении — 17 обстрелов, на ясиноватском — 5 обстрелов.

Всего Вооружённые силы Украины выпустили 245 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район и Макеевка.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что три ребёнка пострадали в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны ВСУ. Раненые были доставлены в медучреждения города с осколочными ранениями и контузиями.