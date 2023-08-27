Харьков, Украина, 28 августа, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Экипажи артиллерии Вооружённых сил России отразили наступление ВСУ в Харьковской области, нанеся удары по наступающей бронегруппе. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Были предприняты попытки наступления на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате боевых действий бронегруппа ВСУ понесла потери в личном составе. Оставшихся раненых и выживших впоследствии эвакуировали.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха заявил, что в регионе усилят мобилизацию. Он отметил, что для этого будут созданы специальные мобилизационные комиссии.