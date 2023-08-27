Тегеран, 27 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива. Об этом 27 августа сообщил гендиректор Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде, его слова приводит агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Уточняется, что утечка нефти произошла на нефтепроводе, который проходит от порта Ганаве, расположенного на юге Ирана, до нефтяного терминала, который находится на иранском острове Харк.

«После обнаружения нефтяных пятен в Персидском заливе на морском пути из Генаве в Харг о разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харг для локализации разлива», — указал Морадзаде.

Представитель Ирана отметил, что в район утечки направлены мусоросборщики, которые начнут работу по локализации разлива.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одна из ниток нефтепровода «Дружба» в направлении ФРГ отключена из-за утечки на территории Польши в районе Ходеч. Прокачка на поврежденной нити. Вторая нитка нефтепровода работает без изменений. Польский оператор «Дружбы» PERN начал расследование обстоятельств ЧП.