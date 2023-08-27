Вашингтон, 27 августа, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Идеологию «белого превосходства» призвал остановить в стране на фоне очередного случая массовой стрельбы президент США Джозеф Байден. Об этом сказано в распространённом 27 августа заявлении политика.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пока мы продолжаем поиски ответов, но уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи», — говорится в заявлении американского лидера.

Кроме того, глава Белого дома указал, что проблему нельзя замалчивать, так как молчание будет приравнено к соучастию в преступлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что четыре человека, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в магазине Dollar General в Джэксонвилле в американском штате Флорида. Нападавший был вооружён штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом Glock, кроме того, он был одет в тактический жилет. Жертвами злоумышленника стали двое мужчин и женщина, все они были чернокожими. Сам нападавший убит, после совершения преступления он совершил суицид.

Отмечается, что в доме у стрелявшего нашли несколько экземпляров манифеста, декларирующего «спорную идеологию ненависти». Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти и экстремистский акт.

Накануне во Флориде вооруженный штурмовой винтовкой белый мужчина застрелил троих темнокожих в магазине и покончил с собой. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти и экстремистский акт.