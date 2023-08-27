Киев, 27 августа, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Объёмы производства оружия и боеприпасов Украина нарастила, но этого недостаточно для фронта. Об этом 27 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Украинский лидер отметил, что он максимально запускал и проталкивал несколько ракетных программ. В частности, президент Украины назвал противокорабельные ракеты «Нептун», противотанковый ракетный комплекс «Стугна», противотанковые ракетные комплексы «Корсары».

«Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры … Вы не представляете, какое количество выпускаем», — сказал украинский лидер.

Также президент Украины напомнил, что в стране производят и артиллерию натовского калибра, отметив, что выпускаемого количества «пока мало для фронта, но в разы больше, чем было».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины рассказал, что руководство Украины смогло наладить производство ракет и артиллерии.

В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в июле удалось нарастить мощности ВПК вдвое. При этом он отметил, что наибольшие объёмы вооружений Киеву передают западные страны. Позднее, 23 августа, Зеленский заявил о постоянном дефиците оружия и снарядов на фронте. Он отметил, что ВСУ не смогут держаться без военной помощи Запада.