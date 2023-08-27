Пекин, 27 августа, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Китайское государственное издание Global Times порекомендовало Британскому музею вернуть все китайские культурные реликвии, которые пополнили музейную коллекцию в колониальный период.

Zuma/TASS

«Мы официально требуем у Британского музея бесплатно вернуть в Китай все китайские культурные реликвии, приобретённые ненадлежащими способами», — говорится в статье, опубликованной GT.

По мнению издания, работа по возвращению реликвий, украденных Великобританией в «кризисные периоды китайской истории», должна начаться как можно скорее. Кроме того, Global Times поддержало инициативу Индии, Нигерии и ЮАР по возвращению их собственных культурных реликвий.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили в Луганской Народной Республике более сотни православных икон, которые Вооружённые силы Украины пытались вывезти на территорию Украины.