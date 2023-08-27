Ниамей, 27 августа, 2023, 22:53 — ИА Регнум. Страны, состоящие в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) предложили Национальному совету спасения родины во главе с командующим гвардией Нигера Абдурахманом Тчиани встретиться в нейтральном месте. Об этом 27 августа сообщил комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera.

«Мы предложили лидерам военного совета в Нигере встретиться с нами в нейтральном месте», — уточнил Абдель Фатау Мусах.

Кроме того, комиссар отметил, что ЭКОВАС попросило захвативших власть в Нигере военных в качестве жеста доброй воли освободить свергнутого и захваченного мятежниками президента Мохамеда Базума.

При этом представитель ЭКОВАС пояснил, что организация не спешит выбирать военный путь урегулирования кризиса в Нигере, но заинтересована в скорейшем разрешении ситуации.

«Мы не видели никаких конкретных шагов со стороны военных и не будем ждать вечно», — предупредил Абдель Фатау Мусах.

Предыдущие переговоры между представителями ЭКОВАС и мятежниками Нигера не увенчались успехом. В ходе встречи делегация потребовала незамедлительно вернуть власть отстранённому мятежниками президенту Мохамеду Базуму. Члены военного совета Нигера это требование отвергли.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Нигерии Бола Тинубу, председательствующий в ЭКОВАС, заявил, что организация стремится решить ситуацию, сложившуюся в Нигере, где власть захватили мятежники, мирным путём с опорой на дипломатию. Однако политик указал, что представители ЭКОВАС готовы к любым возможным вариантам развития событий.

В свою очередь, вооружённые силы Нигера перешли в режим максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму. Он пояснил, что решение принято для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигера.