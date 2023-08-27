Минск, 27 августа, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Белоруссия готова оказать содействие в организации совместного саммита стран БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Об этом в воскресенье, 27 августа, заявил глава Министерства иностранных дел страны Сергей Алейник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы в ходе саммита озвучили инициативу нашего президента, которая была выдвинута на саммите ЕАЭС в Бишкеке в декабре прошлого года, о подготовке и проведении саммита БРИКС — ЕАЭС — ШОС», — сказал глава ведомств в эфире телеканала ОНТ.

Глава МИД Белоруссии напомнил, что упомянутые межгосударственные объединения также являются союзами дружественных государств-единомышленников. По его словам, сопряжение БРИКС, ЕАЭС и ШОС позволит ускорить процессы построения многополярного мира.

Как передавало ИА Регнум, 22–24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) прошёл саммит БРИКС, по итогам которого было объявлено, что в объединение войдут шесть новых членов. С 1 июня 2024 года членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал расширение БРИКС историческим моментом, отражающим решимость государств объединения развивать сотрудничество с другими странами.