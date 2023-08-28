Москва, 28 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Московская компания разработала малогабаритный электрический погрузчик с батареей. Устройство рассчитано на семь часов бесперебойной работы в смешанном цикле. Новинкой уже заинтересовались крупные производственные предприятия, логистические комплексы и строительные компании, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-службадепартамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Электрический мини-погрузчик HARD-E ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова

Устройство разработало столичное государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» им. И. И. Торопова совместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана и Курганским заводом дорожных машин.

«Мини-погрузчик на электроприводе способен перемещать грузы массой до тонны. Кроме того, машина отличается от аналогичной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания, высокой степенью автоматизации, энергоэффективностью, маневренностью и низкой стоимостью жизненного цикла», — заявил Овчинский. — Уровень локализации компонентной базы погрузчика составляет 70 процентов. Планируется, что к концу 2024 года он достигнет 100 процентов», — отметил он.

Электропогрузчик получил патенты Российской Федерации на полезную модель и промышленный образец и уже прошел первые оценочные эксплуатационные испытания в мае–июне этого года. В сентябре начнется производство первой предсерийной партии из 15 единиц. По итогам их эксплуатации изделие будет доработано с учетом пожеланий заказчиков и запущено в массовое производство.

Москва — город с развитым производством. В российской столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.