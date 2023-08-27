Нью-Дели, 27 августа, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Индийский луноход «Прагьян» миссии «Чандраян-3» 27 августа передал на Землю первые научные данные, которые во многом меняют представления о южном полюсе Луны. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на странице в соцсети X (ранее Twitter).

Кадр из видео Индийский луноход «Прагьян» миссии «Чандраян-3»

«ChaSTE (поверхностный термофизический эксперимент «Чандра». — Прим. ред.) измеряет температуру верхнего слоя лунной почвы вокруг полюса, чтобы понять температурный режим на поверхности Луны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что луноход оснастили датчиком температуры с механизмом измерения температуры лунной почвы на глубине до 10 см. ISRO привела соответствующий график изменения температуры лунной поверхности и приповерхностного слоя на различных глубинах.

«Это первый подобный профиль южного полюса Луны», — сообщила организация.

Сотрудник ISRO Би Дарукеша уточнил, что полученные сведения оказались неожиданными, так как температура на поверхности Луны фактически составила 70 градусов по Цельсию вместо ожидаемых 20–30 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Индия совершила первую в мире мягкую посадку на южном полюсе Луны. Космическую станцию «Чандраян-3» запустили в космос 14 июля, 5 августа она вышла на лунную орбиту. Станция включает посадочный и двигательный модули, а также луноход. Позднее ISRO опубликовала видео выхода «Прагьяна» на поверхность Луны. На записи с камеры посадочного модуля видно, как луноход съехал по трапу посадочного модуля на поверхность спутника Земли. Видимый в кадре ландшафт — равнинный, с небольшими кратерами. Президент России Владимир Путин поздравил власти Индии с успешной посадкой станции.

Позднее ISRO сообщила, что «Прагьян» преодолел восемь метров по поверхности спутника Земли. Во время передвижения луноход активировал спектроскоп LBIS и спектрометр APXS для проведения научных исследований. В индийском космическом агентстве отметили, что вся полезная нагрузка модулей миссии и непосредственно лунохода работает штатно.