Киев, 27 августа, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Украинская армия не должна переносить бои на территорию России, так как в этом случае она может лишиться международной поддержки, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 августа в интервью, опубликованном изданием «Страна․ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал он.

Зеленский не исключил, что может согласиться на переговоры с Россией, если ВСУ выйдут на границу с Крымом. В этом случае он намерен требовать вывода российских войск с полуострова.

При этом широко разрекламированное контрнаступление ВСУ к исходу третьего месяца после начала не дало результатов. Американский дипломат Джим Джатрас заявил, что стабильность на Украине возможна только на условиях России. В то же время в газете The New York Times сообщили, что чиновники США видят стремление Киева компенсировать провалы на фронте атакой гражданских объектов на территории России с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа украинский президент уже заявил, что киевские власти не желают переносить конфликт на территорию России. Тогда он подчеркнул, что Киев никогда не преследовал такой цели. При этом несколькими днями ранее Зеленский заявил в социальных сетях о подготовке новых ударов по территории России. Он отметил «очень содержательные доклады» подчинённых, в частности руководителя Главного управления разведки страны Кирилла Буданова.