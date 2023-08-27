Будапешт, 27 августа, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Если не останется в силе зерновое эмбарго для пяти стран Центральной Европы, Венгрия продлит запрет на ввоз зерна с Украины и распространит его ещё на 20 видов украинской сельхозпродукции, заявил 27 августа министр сельского хозяйства страны Иштван Надь на фестивале «Транзит» в Тихани.

«В случае необходимости власти закроют с 16 сентября национальную границу для определённых продуктов с Украины», — сказал он.

Надь напомнил, что до середины сентября действует запрет на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. По его словам, венгерское сельское хозяйство переживает один шок за другим, начиная с пандемии коронавируса и засухи, заканчивая энергетическим кризисом из-за ошибочных санкций Брюсселя. Венгерский министр указал, что рост цен и наполнение дешёвой украинской сельхозпродукцией европейского рынка создают трудности. По мнению Надя, производящаяся по совершенно иным методам украинская продукция должна направляться не в Европу, а на традиционные рынки сбыта в Азию и Африку. Он напомнил, что Венгрия сохранила её транзит по своей территории и предложила ЕС оказать Украине финансовое содействие.

О том, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали обращение к Еврокомиссии с требованием продлить запрет на импорт зерна с Украины до конца 2023 года, ИА Регнум сообщало 25 августа. Как сообщил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс, это твёрдая позиция всех пяти стран. Министр сообщил, что в обращении, кроме требования продления запрета, говорится о поддержке доплаты к транзиту украинского зерна через страны ЕС. Также стороны хотят, чтобы в перечень товаров, запрещённых к ввозу с Украины, можно было добавлять новые позиции.

В мае 2023 года Еврокомиссия запретила экспорт с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит через эти страны разрешили.